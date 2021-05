Juliette, Gil do Vigor e Sabrina Sato: Veja as mensagens dos famosos no Dia das Mães

Atores, cantores, influenciadores e ex-BBBs usaram as redes sociais para publicar homenagens

Reprodução/Instagram Gilberto, participante do "BBB 21", homenageou dona Jacira, sua mãe, no Instagram



No recém-finalizado “BBB 21”, o economista Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, sempre falava de sua “mainha”. Graças à fama proporcionada pelo filho, dona Jacira recebeu até convites para comerciais. Os dois se reencontraram na semana passada, após a eliminação do pernambucano, e comemoraram o Dia das Mães juntos. “O dicionário traz o significado de mãe como alguém que cria, cuida, acolhe. Independentemente de laços biológicos, religião ou grau, mãe nunca abandona. Um beijo para todas as mainhas do Brasil. Eu vou passar o dia agarrado com a minha”, postou o quarto colocado do último “Big Brother Brasil”. A campeã Juliette, outra que falava bastante da mãe no confinamento, também usou as redes sociais para homenageá-la com um poema. Além dos ex-BBBs, atores, cantores, influenciadores e esportistas inundaram a “timeline” de seus seguidores com fotos de suas mamães.

Veja algumas homenagens de famosos no Dia das Mães:

