Juliette para presidente? Ex-BBB comenta sobre previsão de candidatura

Cantora falou se entraria para a política após sensitiva dizer que ela chegaria à presidência

Reprodução/Instagram/juliette Juliette falou que não tem coragem de entrar para a política



A cantora Juliette Freire comentou sobre a previsão de que ela vai entrar para a política futuramente. O assunto ganhou as redes sociais após a sensitiva Bianca Godói dizer em uma entrevista ao Observatório da TV que a vencedora do “BBB 21” pode chegar à Presidência da República. “Tive uma informação que veio através do meu mentor espiritual que a Juliette vai ser presidente do Brasil, vai se envolver na política e possivelmente vai se tornar presidente, mas acredito que não vai ser na próxima eleição, mas, sim, em eleições futuras”, declarou a sensitiva. “Ela vai ser aconselhada e orientada por uma mulher famosa que é próxima a ela e vai tomar essa decisão de entrar para a política”, acrescentou Bianca sem revelar o nome dessa artista. No Instagram, Juliette riu da previsão e descartou uma possível candidatura: “Caráter eu tenho, coragem não”. Os fãs da ex-BBB, no entanto, gostaram da ideia. “Gil do Vigor de Ministro da Economia, Arthur [Picoli] de Ministro dos Esportes”, brincou um seguidor. “Onde eu aperto o confirmar voto?!”, escreveu outro. “Queria! Ela é muito humana”, acrescentou mais um.