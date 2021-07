Juliette rebate Val Marchiori e diz que é ‘rica de valores e bom senso’

Empresária gerou polêmica ao dizer em um talk show da RedeTV! que a campeã do ‘BBB 21’ não é rica

Reprodução/Instagram/juliette/07.07.2021 Juliette respondeu Val Marchiori após a socialite dizer que ela não é rica



Juliette, que venceu o “BBB 21” e saiu da casa mais vigiada do Brasil como um verdadeiro fenômeno nacional, rebateu um comentário feito pela empresária Val Marchiori no talk show “Foi Mau”, apresentado pelo humorista Maurício Meirelles na RedeTV!. Na entrevista, a socialite disse que a paraibana não é rica, mesmo ela tendo faturado o prêmio de R$ 1,5 milhão no reality show da Globo. “Rica ela não é, queridinho, acabou de ganhar o ‘Big Brother’”, comentou Val. Considerando as campanhas publicitárias feitas pela ex-BBB, Maurício disse: “Ela já deve ter uns 5 milhões”. A empresária então questionou: “Isso é ser rica? Não dá nem [para comprar] um apartamentozinho nos Jardins [bairro nobre de São Paulo]”.

O apresentador quis saber quando custa um imóvel na região e Val falou: “Acima de 10 milhões”. O assunto começou a repercutir nas redes sociais e Juliette decidiu posicionar por meio de um comentário que fez em uma publicação feita pela página “Gossip do Dia”. “Rica de valores e bom senso! Já precisei lutar para sobreviver, para ter educação ou até para ganhar um ‘BBB’, mas para ser mais ou menos rica, eu passo! Hoje, eu luto para evoluir cada dia mais. Um cheiro”, escreveu a campeã do “BBB 21” no Instagram. A resposta de Juliette não passou despercebida e foi parar nos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 7. Em meio a repercussão, Val gravou um vídeo dizendo tudo não passou de um mal-entendido: “Como você, eu também nasci de família muito pobre e muito humilde e também trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. O que eu quis dizer é que você não está tão rica como você merece. Aliás, você merece ser minha vizinha daqui a pouco, merece o mundo. Foi uma brincadeira. Nós somos ricas de valores”.

