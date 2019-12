Sem camisa, Justin Bieber mostra detalhes de suas tatuagens; veja

Reprodução/Instagram Justin Bieber fez um tour por suas próprias tatuagens



Justin Bieber mostrou, em detalhes, suas tatuagens pelo corpo via Instagram Stories. Sem camisa, o cantor usou a câmera frontal de seu celular para dar close em mais de 50 desenhos que tem espalhados, desde as pernas até o peito.

Enquanto fazia o “tour”, Bieber ainda caprichou na trilha sonora. Ele botou para tocar “No Idea”, de Don Toliver, “Con Altura”, de Rosalía e J Balvin, “Session 32”, de Summer Walker, “Highest in the Room”, de Travis Scott, “EARFQUAKE”, de Tyler, the Creator e “Best Part”, de Daniel Caesar.

Justin está curtindo o fim de ano em família, com seus irmãos, pais e a esposa, Hailey Bieber. Mas a calmaria vai acabar: o astro vai lançar seu novo projeto musical na madrugada deste dia 31.

Assista abaixo: