Justin Timberlake adia lançamento de álbum após ser exposto por Britney Spears em biografia

Cantora contou no livro ‘The Woman In Me’ que era traída durante o namoro e que realizou um aborto

LUCY NICHOLSON / AFP Britney Spears fez revelações sobre relacionamento com cantor no livro 'The Woman In Me'



A repercussão da biografia de Britney Spears pode ter influenciado a carreira de Justin Timberlake. Segundo fontes do jornal britânico The Sun, o cantor adiou o lançamento de seu primeiro álbum em cinco anos por conta dos impactos das declarações de sua ex. A obra ainda não possui nome, mas é produzida por Timbaland, parceria antiga do astro pop que embalou sucessos no disco “FutureSex/LoveSounds”. No livro de Britney Spears, ela conta sobre o seu namoro com Timberlake nos anos 2000 e revela que fez um aborto após engravidar do cantor e ele não se interessar em ser pai. “O Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”, descreveu. “The Woman In Me” ainda conta que Timberlake teria traído diversas vezes na casa em que o casal vivia junto. O livro foi lançado nesta semana e cita, inclusive, a passagem da Princesa do Pop pelo Brasil em 2001.