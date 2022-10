Kanye West desmente relação com modelo brasileira e choca internautas: ‘Está namorando sozinha’

Durante participação em podcast americano, rapper afirmou estar solteiro; Juliana Nalú foi vista acompanhada do artista em diferentes ocasiões

Reprodução/Instagram/yefanatic/Reprodução/Instagram/juliananalu Kanye West e Juliana Nalú foram flagrados juntos em Los Angeles



O cantor Kanye West desmentiu o namoro com a modelo brasileira Juliana Nalú. Durante sua participação no podcast americano “Drink Champs”, o rapper afirmou estar solteiro e aproveitou a chance para flertar com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. “Ela é super atraente. Eu estou solteiro, Kamala”, brincou. A notícia chocou os fãs brasileiros, que questionaram a veracidade da notícia sobre o namoro com Nalú. “Nalú falando que está namorando, postando em foto com ele, e o cara já deixou claro que, se ela está namorando, está namorando sozinha”, disse internauta. Na última semana, a assessoria de imprensa da modelo havia confirmado o namoro e deu detalhes sobre o relacionamento do casal. Juliana teria conhecido Ye em uma festa da também modelo Kendall Jenner. Logo depois, passou a modelar para coleções da marca do rapper, a Yeezy, onde estreitou laços com ele. Criada no Rio de Janeiro, no Complexo do Chapadão, Juliana tem 23 anos e foi flagrada por paparazzi ao lado de Kanye West em Los Angeles. A atriz também curtiu postagens e deu declarações, dando a entender que seu relacionamento com o estilista de fato é verdadeiro.

Confira a repercussão do caso e fotos do casal:

Ele me chama de “Juju” >>> — Juliana Nalú (@juliananalu) October 5, 2022

a mina gritando aos 4 cantos que tá com o kanye, e ele não fala absolutamente NADA dela kkkkkkkkkkkkkkkkkk tá namorando sozinha fia https://t.co/QmWxucFE8W — beatriz da silva west drugovich (@bw444b) October 17, 2022

nalu falando que ta namorando na record postando foto com ele e os caraio e o cara ja deixou claro q se ela ta namorando ta namorando sozinha https://t.co/I2GvgHP0Zm — b. (@bacardoso_) October 18, 2022