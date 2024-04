Kanye West é acusado de agressão física por defender esposa de assédio

Após o incidente, Kanye e Bianca Censori deixaram o local; a agressão física teria ocorrido no Chateau Marmont Hotel em Los Angeles

Reprodução/Instagram Kanye West é acusado de agressão física após defender sua esposa



Na última terça-feira (16), o rapper Kanye West, de 46 anos, foi acusado de agressão física por um homem desconhecido, de acordo com um relatório policial obtido pelo TMZ. Segundo o site americano, a ação do artista foi motivada pelo fato de o homem ter tentado assediar sua esposa, Bianca Censori, de 29 anos. Em comunicado ao veículo, um representante de Kanye detalhou a versão dele e de Censori. “Bianca foi agredida fisicamente. O agressor não apenas colidiu contra ela. Ele colocou as mãos sob o vestido dela, diretamente em seu corpo, agarrou sua cintura, girou-a e então mandou bejos”, informou. Após o incidente, Kanye e Bianca deixaram o local. A agressão física teria ocorrido no Chateau Marmont Hotel em Los Angeles. O homem agredido não precisou de tratamento para os ferimentos. O caso está sendo investigado pela polícia local, que pretende ouvir o relato oficial do rapper e de possíveis testemunhas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esta não é a primeira vez que Kanye West é investigado sob acusações de agressão física. Em janeiro de 2023, o artista foi alvo de outra confusão. Em um registro do momento, era possível vê-lo discutindo com um fotógrafo e, em seguida, jogando o celular do homem em um cruzamento. Já em janeiro deste ano, West foi processado por danos morais, espancamento e agressão, após supostamente bater em um fã em 2022 e deixá-lo desfigurado.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA