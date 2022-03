Kanye West é suspenso do Instagram por violar políticas de assédio, bullying e discurso de ódio

Rapper fez postagens com insultos racistas a Trevor Noah após comediante questionar seu tratamento com a ex-esposa Kim Kardashian

Divulgação/Netflix Kanye West não tem aceitado bem o divórcio com a sociality Kim Kardashian



O rapper Kanye West foi suspenso do Instagram por 24 horas. De acordo com um representante da plataforma, o músico violou as políticas de discurso de ódio, assédio e bullying. A suspensão aconteceu depois que Kanye fez postagens direcionadas a Trevor Noah, que comentou sobre o tratamento do rapper à ex-esposa, em tons racistas. Posteriormente a mensagem foi apagada. Kanye está impedido de postar, comentar, enviar mensagens ou interagir pelo prazo de um dia. O porta-voz ainda informou que “medidas adicionais” serão tomadas se o músico violar outras normas. Além de ofensas a Noah, West também fez postagens contra Pete Davidson, atual namorado de Kim Kardashian.