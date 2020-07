Kanye West anuncia que disputará eleições presidenciais nos EUA

O rapper americano Kanye West afirmou no sábado (4), em uma rede social, que irá disputar as eleições presidenciais dos Estados Unidos. O anúncio aconteceu durante as celebrações do Dia da Independência do país, comemorado anualmente em 4 de julho.

“Agora precisamos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro. Estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos”, escreveu.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

