Katy Perry desmaia após vazamento de gás no ‘American Idol’

Katy Perry passou mal após vazamento de gás



Katy Perry acabou desmaiando durante as audições do reality “American Idol”, do qual é jurada, no ano passado. A causa foi um vazamento de gás em Sunriver, Oregon, no local onde as gravações aconteciam.

Em um clipe divulgado, Katy aparece ao lado de Lionel Ritchie e Luke Bryan quando começam a questionar sobre o forte cheiro de gás na sala. “Vocês estão sentindo este cheiro? Está bem intenso”, questionou Perry.

Luke concordou e então a cantora disse que não se sentia bem: “Estou com uma dor de cabeça. Ah, é ruim. Muito ruim”, afirmou. Os participantes, jurados e equipe técnica então foram evacuados do local.

No entanto, já do lado de fora, Katy foi ao chão e, confessou estar passando mal.

A confusão toda, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, irá ao ar no episódio do próximo domingo.