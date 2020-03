Katy Perry está grávida! Cantora está esperando 1º filho com Orlando Bloom

Reprodução/Instagram Katy Perry fez anúncio surpresa em clipe inédito



Katy Perry está grávida de seu primeiro filho! A cantora fez a revelação no clipe “Never Worn White”, em que ela aparece mostrando a barriguinha. Na canção, ela fala sobre inseguranças com relacionamento, mas que está pronta para “fazer dar certo”.

O vídeo confundiu os fãs no começo, mas Katy decidiu acabar com a dúvida em uma live no seu Instagram. “Muita coisa vai acontecer neste verão, não só vou dar à luz, literalmente, mas também figurativamente a algo que vocês estão esperando.”

A estrela, que está noiva de Orlando Bloom, disse que o casal está “muito animado”. “Estamos felizes, é o maior segredo que tive que guardar.”

Ela ainda confessou que tem tido diversos desejos e carrega sempre uma garrafa de molho de pimenta com ela.

Este será o primeiro bebê para Katy e Orlando, que já é pai de Flynn, de seu antigo relacionamento com Miranda Kerr.