Kelly Key diz que negou convites para “A Fazenda” e “BBB”

Cantora respondeu dúvidas de seguidores e revelou se já usou anabolizantes e se sofreu preconceito morando em Portugal

A cantora Kelly Key fez algumas revelações ao responder dúvidas de fãs, na noite de segunda-feira, 2, nos stories do Instagram. Um seguidor quis saber se a artista toparia participar do “Big Brother Brasil”, da Rede Globo, ou dos realities “A Fazenda” e “Power Couple”, da Record TV. Para a surpresa do público, a dona do hit Baba Baby revelou que foi sondada pelas duas emissoras. “Não [teria coragem]. Inclusive, fui convidada para o ‘BBB‘ e também ‘Fazenda’, mas isso não é para mim, mesmo”, revelou nas redes sociais.

Com a pandemia, Kelly Key resolveu ficar com a família em Portugal e eles não pretendem retornar ao Brasil. “Sinceramente, eu não sei [quando vou voltar], a gente chegou aqui para passar a quarentena e enquanto a pandemia não passar a gente só vai ao Brasil a passeio”, afirmou a artista. Sobre a vida no país europeu, a cantora disse que é tranquila e que nunca sofreu preconceito por ser brasileira: “Muita gente me pergunta isso”. Um outro seguidor quis saber se a artista já tinha tomado anabolizantes, ela negou e disse que faz apenas reposição hormonal. Outra dúvida que ela respondeu foi sobre já ter feito progressiva no cabelo, Kelly disse que “não” e explicou: “Meu cabelo é muito fininho”.