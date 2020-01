Kim Kardashian rebate haters sobre ‘não ter comida’ com tour de freezers em sua casa

Uma foto postada por Kim Kardashian no início desta semana tirou a paz da socialite americana. Ao fazer publicidade para uma marca de roupas, Kim posou em frente à sua geladeira, que curiosamente estava repleta de garrafas de água e leite.

Internautas começaram a especular se era apenas isso que a Kardashian tinha para comer em sua casa e, com a repercussão na mídia, Kim perdeu a paciência e fez uma série de vídeos nesta quinta-feira (9) para mostrar que não, definitivamente ela não só tem água e leite em sua dispensa.

Após compartilhar algumas manchetes maldosas sobre “a falta de comida” na casa, a esposa de Kanye West começou o tour pela suas despensas, abrindo geladeiras, freezers e revelando que, na verdade, tem duas cozinhas: uma para a família e outra para chefs profissionais fazerem os pratos caprichados do clã.

A grandiosidade da cozinha dos Kardashians deixou os internautas de queixo caído e desejando algum dia ter algo parecido em suas casas.

My IG stories has a more in depth tour 🌽🍏🦞🍒🍋🥑🥦🧀🧇🍣🥥 pic.twitter.com/VvYWou01QS

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 9, 2020