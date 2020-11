Kylie Jenner choca fãs com sorteio milionário em seu Instagram

Prêmios totalizam quase R$ 450 mil; São $70.000 em cartão e pelo menos sete produtos da Louis Vuitton

Reprodução/Instagram/Kylie Jenner Kylie Jenner está nos Trending Topics do Brasil nesta quarta-feira, 11



A influencer Kylie Jenner é um dos assuntos mais comentários do Twitter na manhã desta quarta-feira, 11. O motivo? A empreendedora anunciou um sorteio milionário em seu Instagram! O sorteio, que valerá para os fãs do mundo todo, será fechado em 48 horas. Os prêmios são $70.000, cerca de R$ 377.300,00 aqui no Brasil!, e pelo menos sete produtos da Louis Vuitton, incluindo bolsas, mochilas e malas. Os acessórios somam por volta de R$ 72 mil reais. “Esta é uma mudança de vida”, disse a integrante do “Keeping Up with the Kardashians” aos participantes.

Os passos são fáceis: o usuário da rede social deve seguir todos os perfis que uma outra conta indicada pela Kylie segue. Em seguida, voltar para a postagem e responder a pergunta: “Com quem você dividiria o prêmio ou ficaria com tudo para você?”. A modelo garante que o sorteio não é patrocinado, administrado ou associado ao Instagram, VISA ou à marca citada na foto. A postagem já contabiliza 7,7 milhões de curtidas e 185 mil comentários. Os brasileiros não perderam tempo e já fizeram memes sobre o sorteio:

comentário no sorteio da kylie jenner kkkkkkkk pic.twitter.com/caCkuUiRAN — 🐆 (@vittrds) November 11, 2020

num ganho nem sorteio de maquiagem local imagina o da kylie jenner *eu indo participar pic.twitter.com/9D0fWcdiXm — G A B I (@gabicrvlhc) November 11, 2020