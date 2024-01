Kylie Jenner e Timothée Chalamet trocam beijos durante o Globo de Ouro

Casal de celebridades protagonizou momento romântico durante a cerimônia

Reprodução/Instagram/kyliejenner/13.12.2021 Momento aconteceu logo no início da premiação e chamou a atenção dos presentes



O casal de celebridades Timothée Chalamet, conhecido por seu papel no filme “Wonka”, e Kylie Jenner, empresária e influenciadora digital, protagonizaram um momento romântico que foi flagrado pelas câmeras. Durante a cerimônia do Globo de Ouro 2024, ocorrida na noite do domingo, 7, os dois foram vistos de mãos dadas ao chegarem aos seus assentos no The Beverly Hilton, em Los Angeles, e logo em seguida trocaram um beijo apaixonado. O momento aconteceu logo no início da premiação e chamou a atenção dos presentes, bem como de internautas nas redes sociais. A cena foi registrada pelas câmeras da cerimônia, que não perderam a oportunidade de capturar o momento de carinho entre os namorados. Inclusive, a foto do casal sentado juntos durante um intervalo comercial foi compartilhada pelo coeditor-chefe da Variety, Ramin Setoodeh.