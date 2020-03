Lady Gaga inaugura nova era com ensaio robótico para ‘Chromatica’

Dolores, corre aqui! Em um ensaio bem “Westworld“, Lady Gaga deu as boas-vindas para a era “Chromatica”, seu novo álbum que chega em abril, com fotos robóticas para a revista Paper.

A publicação divulgou nesta segunda-feira (16) as imagens incríveis em que a cantora aparece como androide, além de uma longa entrevista na qual Gaga fala sobre as expectativas para o novo projeto.

Em janeiro, o primeiro single de “Chromatica” vazou, antes mesmo dela ter filmado o clipe para “Stupid Love”. Longe de ficar frustrada, Lady Gaga brincou que os hackers sempre vazam suas músicas favoritas.

“Houve um minuto em que eu e meu empresário, Bobby, estávamos conversando: ‘Vamos mudar o single?’ Passamos meses e meses desenvolvendo este vídeo e coreografia’. E eu disse: ‘Não!’ Você sabe por quê? Porque a música, quando é mixada, masterizada e finalizada com o visual, e tudo o que tenho a dizer sobre isso – quando todas essas coisas se juntam ao mesmo tempo, essa será obra de arte que estou fazendo. Não um vazamento”, explicou a cantora.

Lady Gaga contou que não foi fácil o processo de produção do novo álbum. A cantora, que sofre de fibromialgia, frequentemente sente dores intensas e havia dias em que “não conseguia sair do sofá”. Incentivada pelo produtor e amigo BloodPop, ela conseguiu escrever diversas músicas com ele.

“Eu começava o dia tão pra baixo e acabava dançando, olhando no espelho, praticando meus movimentos, cantando junto”, disse ela. “Todo dia foi uma experiência esclarecedora, mas tinha que acontecer todos os dias.”

A cantora também compartilhou que “Chromatica” terá a parceria com outra cantora que sofreu um grande trauma – fãs já especulam que seria Ariana Grande – em uma faixa dançante que será a “celebração de todas as lágrimas.”

“Eu sentei com ela e conversamos sobre nossas vidas. São duas mulheres conversando sobre como seguir em frente e como ser grata pelo que você faz”, revelou Gaga.

