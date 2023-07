Lady Gaga já ficou nua para Tony Bennett: ‘Larguei meu roupão’

Cantora posou para o amigo em 2011 e o quadro foi leiloado posteriormente por US$ 30 mil

Frederic J. BROWN / AFP Lady Gaga e Tony Bennett gravaram duetos e fizeram turnê juntos



A cantora Lady Gaga era uma grande amiga da estrela americana Tony Bennett, que morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos. Em 2011, a dona do hit Bad Romance posou nua para o artista e contou como foi a experiência. “Eu entrei e disse: ‘Bem, Tony, aqui estamos’, larguei meu roupão e me posicionei. Eu me senti tímida e pensei: ‘É Tony Bennett, por que estou nua?’, disse Gaga à CBS na época. Na mesma entrevista, ela não poupou elogios ao cantor, com quem gravou duetos e fez uma turnê: “Ele é tão bonito, me sinto péssima sempre que sua esposa está por perto, porque ele é tão charmoso e um cavalheiro”. Bennett retribuiu o carinho dizendo que Gaga foi “a pessoa mais bonita” que já conheceu: “Há algo muito especial nela”. O desenho feito por Bennett foi divulgado em 2012 pela revista Vanity Fair. O cantor definiu a obra em que a protagonista de “Nasce Uma Estrela” aparece nua como “a resposta da América a Picasso”, referindo-se ao pintor espanhol visto como um dos mais influentes do século XX. Gaga então brincou: “Não sei se sou o novo Picasso, mas certamente sou distorcida como suas pinturas”. O quadro de Bennett foi posteriormente leiloado por US$ 30 mil e o valor destinado à caridade.