Larissa critica Jade Picon por ignorá-la em evento fora do ‘BBB 22’; influencer rebate

Discussão aconteceu durante o reencontro dos ex-participantes da atual edição do reality

Reprodução/Globo Jade Picon negou que ignorou Larissa em evento que compareceram após saírem do 'BBB 22'



O reencontro dos participantes já eliminados do “BBB 22” no programa ao vivo da última quinta-feira, 17, deu o que falar nas redes sociais. Após a lavação de roupa suja ao vivo, os brothers participaram juntos de um bate-papo com Ana Clara na “Rede BBB”. Alguns ex-participantes voltaram a trocar farpas e Larissa Tomásia estimulou uma das discussões. Ela afirmou que foi ignorada por Jade Picon em uma festa que ocorreu na última quarta-feira, 16. “Você me viu no evento ontem e simplesmente não falou comigo, não deu nem um oi”, disse a sister da Casa de Vidro para a influenciadora. “Eu não te vi, meu amor”, afirmou Jade. “Você viu, estava virada de costas para mim, mas você viu”, rebateu a sister de Limoeiro.

A influenciadora continuou batendo na tecla de que não viu Larissa e a sexta eliminada do reality show da Globo voltou a dizer que Jade estava de costas para ela. Naiara Azevedo entrou na discussão e comentou: “De costas a gente não enxerga mesmo. Vou ter que defender a colega aqui”. A principal rival de Arthur Aguiar no “BBB 22” enfatizou que teria cumprimentado Larissa se tivesse visto a sister no evento. Ela também ressaltou que fez de tudo para que a aliada no jogo não fosse parar no paredão e chorou muito com a sua saída. Larissa foi a mais votada da casa, pois Vyni e Eliezer não seguiram a estratégia do quarto lollipop, que era de votar em Douglas Silva. Jade ficou revoltada quando descobriu que os brothers não colocaram o plano do grupo em prática.

"Voce me viu num evento ontem e nao me deu nem um oi." (Larissa)

"Eu nao te vi, meu amor." (Jade)

"Voce viu." (Larissa) A Boca Rosa e a Rafa Kalimann no #BBB20. #BBB22 pic.twitter.com/S7i6ITLKhZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 18, 2022

Larissa informa que a jade viu ela virada de costas: pic.twitter.com/Cnk3HyaEYg — Acesso Jadré 🌩 (@acesssojadre) March 18, 2022