Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam pela terceira vez

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram, pela terceira vez, nesta terça-feira (17). Desde 2023, o casal tem feito uma série de cerimônias para celebrar o amor. Desta vez, eles reuniram amigos e familiares em um casamento tradicional, com direito a troca de vestido, padrinhos e decoração floral. A escolha da data não foi à toa. O dia 17 de dezembro marca o início oficial de namoro dos pombinhos. A festança logo conquistou as redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Relembre os casamentos de Larissa Manoela

O primeiro casamento foi em dezembro de 2023 em uma cerimônia mais intimista. Foi quando Larissa e André oficializaram a união no cartório. Os dois estavam de branco, ela com um vestido curto com um laço nas costas e ele um terno branco e tênis. No último mês de novembro, o casal fez nova cerimônia na Tailândia. Para essa renovação dos votos, o casal viajou sozinho e celebrou de forma despojada, na praia. O casal usava roupas praianas brancas: ela de saia e top brancos e ele de bermuda e camisa.

*Com informações do Estadão Conteúdo