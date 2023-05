Larissa Manoela se torna sua própria empresária após unfollow da mãe: ‘Prezando minhas vontades’

Atriz abriu uma empresa e afirmou que vai gerir todos os seus contratos; André Luiz Frambach, noivo da artista a parabenizou e declarou que a artista será ‘dona das suas próprias escolhas’

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela anunciou que a partir de agora ela cuida da própria carreira



A atriz Larissa Manoela anunciou uma novidade em suas redes sociais nesta quinta-feira, 11. A artista, que tinha a mãe, Silvana Taques, como empresária, decidiu assumir as rédeas da sua carreira profissional. A decisão acontece quatro meses após repercutir nas redes sociais que Silvana deixou de seguir a filha e o genro, o ator André Luiz Frambach, no Instagram. “22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente no início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária”, comunicou a atriz, que recentemente protagonizou sua primeira novela na Globo, “Além da Ilusão” (2022). Ao dar esse novo passo, Larissa abriu uma empresa chamada Mimalissa, na qual estará à frente de tudo e será a responsável por gerir todos os seus contratos. “A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens.”

A artista ressaltou que já encabeça a LariCel, sua própria operadora de telefonia celular, e agora quer expandir seu lado empresária gerindo sua própria carreira. “Gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos”, declarou a atriz, que ficou famosa ao interpretar Maria Joaquina no remake de “Carrossel” (2012), do SBT. Ao comentar sobre os novos projetos, Larissa disse que está envolvida em produções que a instigam. “Sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada de poder contar histórias através dos meus filmes e novelas. Estou mergulhada agora no longa ‘Traição entre Amigas’ como vocês já sabem. O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras”, concluiu. André Luiz comentou que está orgulhoso da noiva e destacou: “Você é forte, livre, independente, dona das suas próprias escolhas”.