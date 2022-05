Laverne Cox é primeira mulher transgênero a virar Barbie

Boneca da atriz veste um espartilho na cor vinho e saia longa transparente, além de um macacão prateado brilhante

Divulgação/ Mattel Atriz diz estar empolgada com o novo projeto, que classificou como 'surreal'



Laverne Cox agora é uma “Barbie Girl”. A atriz de “Orange is the New Black” será transformada na boneca mais famosa do mundo na campanha da Mattel pelo mês do orgulho LGBTQIA+. “Mal posso esperar para que os fãs encontrem minha boneca nas prateleiras e tenham a oportunidade de adicionar uma boneca Barbie modelada em homenagem a uma pessoa trans à sua coleção”, disse ela, em comunicado. Em entrevista à “People”, Laverne descreveu a experiência como “surreal”. “Não posso acreditar. Eu amo a roupa dela”, disse.

Segundo ela, a primeira boneca transgênero irá mostrar às crianças que “há esperança e possibilidade de serem elas mesmas”. A Barbie de Laverne veste um espartilho de cor vinho e uma saia longa transparente. Por baixo, usa um macacão prateado brilhante com botas presas. A ideia é que as crianças possam vestir a Barbie com diversas roupas. A boneca está em alta com um filme dedicado a ela previsto para ser lançado em 2023, que tem Margot Robbie no papel principal e Ryan Gosling como Ken. A previsão de chegada do brinquedo ao Brasil é em junho e tem o preço sugerido de R$ 359,99.