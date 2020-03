Léo Santana passa por cirurgia e tranquiliza fãs: ‘Foi um sucesso’

Reprodução/Instagram Cantor sofria com dores no tornozelo há pelo menos um ano



A maratona de Carnaval de Léo Santana não terminou bem. O cantor passou por uma cirurgia na terça-feira (3) após romper quatro ligamentos no tornozelo direito. O cantor já sofria com dores da região há pelo menos um ano.

“Quem me acompanha sabe que tive uma lesão no tornozelo direito, rompendo quatro ligamentos. E hoje, 3/3, fiz a cirurgia, que por sinal foi um SUCESSO. Então, o GG veio aqui só pra tranquilizar e agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho. Pra glória e honra de Deus, o GG tá bem”, escreveu ele.

Em entrevista à revista Quem durante o Carnaval de Salvador, Léo garantiu que comandar a folia não lhe causava incômodo.

“Fiquei um ano com essa lesão. Tem me incomodado muito devido a minha estrutura, peso e altura, e pela quantidade de shows que eu venho fazendo. Estou sempre dançando. E quando saio do show, às vezes incomoda.”

O cantor também revelou que ficará 40 dias afastado dos palcos. “Graças a Deus não estou sentido dor agora no Carnaval porque estou sendo acompanhado pelo meu fisioterapeuta, mas já estou me preparando psicologicamente para ficar parado por quarenta dias. Não me vejo esse tempo todo longe dos palcos e dos meus fãs, mas tenho que me cuidar. É saúde. Em abril voltamos com tudo.”