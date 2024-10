Leonardo indeniza trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em R$ 225 mil

Pagamento faz parte de um acordo estabelecido com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Trabalho, que atuaram para garantir os direitos dos trabalhadores afetados

O cantor Leonardo foi condenado a indenizar seis trabalhadores que foram resgatados em condições análogas à escravidão em sua propriedade, a fazenda Lacanca, localizada em Goiás. O valor total da indenização alcançou R$ 225 mil, refletindo a gravidade das violações trabalhistas ocorridas no local. Além da indenização, o artista também concordou em pagar uma multa de R$ 94 mil. Esse pagamento faz parte de um acordo estabelecido com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Trabalho, que atuaram para garantir os direitos dos trabalhadores afetados.

A fazenda Lacanca estava sob arrendamento de um agropecuarista que cultivava soja, mas Leonardo decidiu assumir as responsabilidades financeiras relacionadas às irregularidades que foram identificadas durante as investigações. O cantor declarou que não tinha conhecimento das condições adversas enfrentadas pelos trabalhadores antes do início das apurações. Esse caso destaca a importância da fiscalização nas propriedades rurais e a necessidade de garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. A atuação das autoridades competentes foi fundamental para a resolução da situação e para a reparação dos danos causados aos trabalhadores resgatados.

