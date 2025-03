Leticia Sabatella diz que teve cães doados sem autorização e faz registro em delegacia

A instituição Cãorrijo, que facilitou a adoção, defendeu sua atitude, afirmando que os animais estavam sob a tutela de casas de resgate desde 2022

Reprodução/Instagram/@leticia_sabatella Leticia Sabatella se defende e diz que não sabia que os seus cachorros seriam doados



Leticia Sabatella expressou sua indignação em relação a um abrigo que supostamente doou seus cães sem a sua autorização, solicitando que os responsáveis reconheçam o erro cometido. Em um vídeo divulgado, a atriz esclareceu que os animais estavam sob os cuidados de uma amiga veterinária e que a doação foi realizada sem seu consentimento em uma feira de adoção no Rio de Janeiro. Ela afirmou ter evidências de que os cachorros cresceram sob seus cuidados e que as lesões visíveis são resultado do contato com o ambiente natural.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leticia Sabatella 🌺🐝 (@leticia_sabatella)

A instituição Cãorrijo, que facilitou a adoção dos cães, defendeu sua ação, afirmando que os animais estavam sob a tutela de casas de resgate desde 2022. Uma das organizadoras do abrigo questionou a ausência dos tutores e apresentou imagens do momento em que os cães foram recolhidos. “Em quatro anos, não tinha tutores quando eles vieram para cá. Engraçado que não tinham tutores quando eles estavam com bicheira, quando eles estavam com milíase. Mas agora tem tutor, agora o tutor apareceu, agora o tutor está reclamando a guarda, agora os seguidores do tutor estão inflamados mandando mensagem para a gente”, disse em seu perfil no Instagram.

Em resposta, Leticia explicou que a veterinária cuidava dos cães em hospedagens quando ela não estava presente no sítio onde os animais viviam. A atriz destacou que essa situação não deve ser interpretada como abandono ou maus-tratos, mas sim como um mal-entendido que precisa ser resolvido. “Estamos tomando todas as medidas legais para reaver os cãezinhos. Ontem, fomos à delegacia da Taquara (no Rio), onde fomos muito bem atendidos. Antes, enviamos notificações extrajudiciais para as partes envolvidas e não fomos atendidos. Temos a orientação de uma advogada de direitos animais cuidando do caso”, disse em suas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta quinta-feira (20), a atriz disse em seus Stories, no Instagram, que a Cãorrijo é uma hospedagem para cachorros. “São muitos cachorros que vão para lá e ficam, passam hospedagens de períodos lá, principalmente quando os instrutores trabalham”, contou. “Só que você não imagina que você vai levar o seu cachorro vai para uma hospedagem e ele vai ser chipado e colocado para adoção. No caso, eu não sabia mesmo, porque quem estava responsável por eles levou eles para lá, dizendo que estava levando para tratar na clínica dela, porque ela ia para o sítio também tratar deles. Estou realmente em um período que eu estou cuidando da minha mãe e o Daniel [Dantas] estava se tratando”, explicou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório