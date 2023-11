Lewis Hamilton, Angélica, MC Guimê e mais: Quais famosos foram convidados para o Halloween da Anitta?

Uso de celulares era proibido em evento que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 1, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/Anitta Anitta e Marina Sena se fantasiaram de personagem de Mortal Kombat



A festa de Halloween da cantora Anitta aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, 1, no Rio de Janeiro. Além de uma lista selecionada de convidados, o uso do celular era proibido na festa. Anitta chegou ao evento com uma fantasia de Mortal Kombat em dupla com a cantora Marina Sena. Angélica e Luciano Huck também foram à festa com uma fantasia de casal horripilante. O funkeiro MC Guimê, que se separou recentemente de Lexa, se vestiu do personagem Freddy Krueger e também investiu em uma maquiagem fiel ao assassino fictício. Bruna Marquezine marcou presença com uma roupa que remetia à cantora Xuxa. A cantora Luísa Sonza, que está afastada das redes sociais, chegou à comemoração com a roupa do filme Pearl, um dos maiores sucessos de terror do cinema em 2023. Estrelas internacionais também foram convidadas para o evento, como Lewis Hamilton, que vem ao Brasil para disputar a Fórmula 1 neste final de semana. O piloto, no entanto, não foi visto em registros. O italiano Damiano David, da banda Maneskin, no entanto, compareceu na festa acompanhado de sua namorada.