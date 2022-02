Lexa diz que Arthur Aguiar a agradeceu por ela contar à Maíra Cardi sobre suas traições

Cantora disse que chegou a se afastar da influenciadora quando ela decidiu voltar com o ator

Reprodução/Instagram/lexa/arthuraguiar Lexa recebeu um áudio de Arthur Aguiar após expor suas traições à Maíra Cardi



A cantora Lexa confirmou que foi ela quem contou à influenciadora digital Maíra Cardi sobre as traições do ator Arthur Aguiar. O assunto dominou as redes sociais nesta terça-feira, 22, após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgar que Maíra revelou no programa “A Hora do Faro”, da Record TV, que foi Lexa quem a alertou sobre as traições do marido. Com a repercussão, a esposa de MC Guimê comentou sobre o assunto no Twitter. “Eu sempre fui muito amiga da Maíra e, como amiga, quando descobri, na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha. Dei apoio para ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação… passou um tempo e uns cinco meses atrás recebi uma mensagem do próprio Arthur me agradecendo por ter falado”, afirmou a cantora.

Arthur, que atualmente está confinado no “BBB 22”, teria mandado um áudio para Lexa dizendo o quanto a atitude dela de contar sobre as traições o ajudou. “Ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todos os erros dele… agora eu e a Maíra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela e eu senti que ele foi sincero no áudio. Enfim, só pra esclarecer tudo mesmo.” A artista também disse que, hoje, acredita na mudança de Arthur. “Todo mundo precisa ter uma chance e a Maíra sabe o que é melhor para ela. É isso”, concluiu. Quando Maíra terminou seu casamento com Arthur, ela expôs nas redes sociais e também em entrevistas que foi traída pelo ator ao menos 16 vezes. O caso gerou grande repercussão e, após algumas idas e vindas, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento.

