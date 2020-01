Em Roraima, Liam Neeson pede mais apoio a imigrantes venezuelanos

View this post on Instagram

"Conversei com famílias venezuelanas que cruzaram a fronteira, muitas com crianças e bebês. Elas estão exaustas e ainda chocadas depois de deixar tudo para trás. Como pai, meu coração se partiu quando ouvi suas histórias". #LiamNeeson, Embaixador do @UNICEF, visitou Boa Vista e Pacaraima, no norte do Brasil, onde conheceu crianças e famílias venezuelanas que deixaram suas casas e hoje vivem em situação de vulnerabilidade. Ele se juntou a nós para pedir mais apoio para as crianças refugiadas e migrantes da Venezuela. #UmaCriançaÉUmaCriança © UNICEF / @ericohiller