Lindsey Pearlman, da série ‘Empire’, é encontrada morta após passar dias desaparecida

Corpo da artista, de 43 anos, foi encontrado há poucos quilômetros de onde foi vista pela última vez

Divulgação/Site oficial/Lindsey Pearlman Lindsey Pearlman desapareceu dia 13 de fevereiro e foi encontrada morta



A atriz Lindsey Pearlman foi encontrada morta na última sexta-feira, 18, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Segundo informações do Deadline, a artista, que tinha 43 anos, estava desaparecida desde o dia 13 de fevereiro. O corpo foi encontrado por volta das 8h30 da manhã de sexta, há poucos quilômetros do local em que foi vista pela última vez. Em um comunicado oficial à imprensa, a polícia de Los Angeles informou: “Hoje [18 de fevereiro], por volta das 8h30, policiais da área de Hollywood responderam a uma chamada via rádio para uma investigação de morte entre as avenidas Franklin e North Sierra Bonita. O departamento médico legista do condado de Los Angeles confirmou que era Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo legista”. Lindsey ficou conhecida por atuar em séries como “Empire”, “American Housewife”, “Chicago Justice”, “Selena: The Series” e “General Hospital”. No Instagram, o marido da atriz, Vance Smith, lamentou e agradeceu a todos pelo amor e o esforço dos últimos dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo.