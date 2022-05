Linn da Quebrada lamenta morte do pai: ‘Vou precisar de um tempo para compreender’

Cantora, que se aproximou de Lino pouco antes de entrar no ‘BBB 22’, disse que precisa compreender o que aconteceu e que vai se afastar por um período das redes sociais

Reprodução/Instagram/linndaquebrada Linn da Quebrada anunciou a morte do pai nesta quarta-feira, 11



A cantora Linn da Quebrada informou nesta quarta-feira, 11, que seu pai, Lino, morreu. A ex-participante do “BBB 22” deu a notícia pelos stories do Instagram e declarou que precisará ficar um tempo afastada. “É com muita tristeza que, infelizmente, informo para vocês sobre a morte do meu pai. A vida é, de fato, feita de instantes. As chegadas e partidas nos dizem e significam muitas coisas. Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu. Volto para as redes assim que possível. Agradeço a preocupação e mensagens que estou recebendo. Conto com a compreensão de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem”, escreveu a artista.

A aproximação de Lina com o pai aconteceu pouco antes da sua entrada no “BBB 22”. Em janeiro deste ano, ela fez um post o apresentando aos seus seguidores: “Com vocês, Lina e Lino frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo”. No vídeo publicado pela cantora, Lino diz que não sabe como a filha, que no reality da Globo se definiu como uma travesti, “mudou da água para o vinho”. Lina brincou: “Esse é o mistério”.