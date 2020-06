Kylie Jenner lidera lista de celebridades mais bem pagas do mundo; Neymar é o 7º

Reprodução/Instagram Caçula do clã Kardashian deixou a irmã mais velha comendo poeira: Kim Kardashian aparece em 48º na lista da Forbes



A revista Forbes divulgou nesta semana sua lista anual com as 100 celebridades mais bem pagas do mundo, envolvendo nomes famosos da música, esportes, TV e cinema, entre outros.

A empresária Kylie Jenner é a líder do ranking em 2020, com U$ 590 milhões (o equivalente a R$ 2,93 bilhões) de lucro ao longo do período analisado. Sua irmã, Kim Kardashian, aparece na 48ª posição, com U$ 49,5 milhões.

Neymar, atacante do PSG, é o único brasileiro na lista da Forbes, com U$ 95,5 milhões, na 7ª colocação.

O cantor mais bem pago foi Kanye West, com U$ 170 milhões, enquanto Ariana Grande foi a principal cantora, com U$ 72 milhões.

O ator mais bem pago foi Tyler Perry, com U$ 97 milhões, seguido por Dwayne ‘The Rock’ Johnson, com 87,5 milhões. Entre as atrizes, se destacam Jennifer Lopez, com U$ 47,5 milhões, Sofia Vergara, com U$ 43 milhões, e Angelina Jolie, com 35,5 milhões.

Ellen DeGeneres, com U$ 84 milhões, foi a mais bem colocada entre apresentadores de TV, na 12ª posição. Nomes do esporte se destacam logo no Top 5, com Roger Federer, Cristiano Ronaldo e Messi.

Confira abaixo a lista com os principais nomes conhecidos no Brasil entre os 100 famosos mais bem pagos da Forbes em 2020:

1º – Kylie Jenner – U$ 590 milhões

2º – Kanye West – U$ 170 milhões

3º – Roger Federer – U$ 106,3 milhões

4º – Cristiano Ronaldo – U$ 105 milhões

5º – Lionel Messi – U$ 104 milhões

6º – Tyler Perry – U$ 97 milhões

7º – Neymar – U$ 95,5 milhões

8º – Howard Stern – U$ 90 milhões

9º – Lebron James – U$ 88,2 milhões

10º – Dwayne Johnson – U$ 87,5 milhões

12º – Ellen DeGeneres – U$ 84 milhões

14º – Elton John – U$ 81 milhões

17º – Ariana Grande – U$ 72 milhões

18º – Ryan Reynolds – U$ 71,5 milhões

19º – Gordon Ramsay – U$ 70 milhões

20º – Jonas Brothers – U$ 68,5 milhões

23º – Ed Sheeran – U$ 64 milhões

25º – Taylor Swift – U$ 63,5 milhões

28º – J. K. Rowling – U$ 60 milhões

32º – Rolling Stones – U$ 59 milhões

33º – Mark Wahlberg – U$ 58 milhões

37º – Ben Affleck – U$ 55 milhões

39º – Shawn Mendes – U$ 54,5 milhões

40º – Vin Diesel – U$ 54 milhões

40º – Lewis Hamilton – U$ 54 milhões

42º – Jay-Z – U$ 53,5 milhões

43º – Billie Eilish – U$ 53 milhões

45º – Jerry Seinfeld – U$ 51 milhões

47º – BTS – U$ 50 milhões

48º – Kim Kardashian – U$ 49,5 milhões

49º – Drake – U$ 49 milhões

56º – Jennifer Lopez – U$ 47,5 milhões

57º – Pink – U$ 47 milhões

60º – Rihanna – U$ 46 milhões

64º – Backstreet Boys – U$ 45 milhões

64º – Tom Brady – U$ 45 milhões

64º – Phil Collins – U$ 45 milhões

68º – Novak Djokovic – U$ 44,6 milhões

69º – Will Smith – U$ 44,5 milhões

71º – Sofia Vergara – U$ 43 milhões

73º – Céline Dion – U$ 42 milhões

75º – Adam Sandler – U$ 41 milhões

78º – Metallica – U$ 40,5 milhões

80º – Jackie Chan – U$ 40 milhões

80º – Rafael Nadal – U$ 40 milhões

86º – Katy Perry – U$ 38,5 milhões

87º – Lady Gaga – U$ 38 milhões

87º – Bon Jovi – U$ 38 milhões

88º – U2 – U$ 38 milhões

91º – Paul McCartney – U$ 37 milhões

91º – Oprah Winfrey – U$ 37 milhões

95º – Kiss – U$ 36,5 milhões

97º – Sebastian Vettel – U$ 36,3 milhões

98º – Serena Williams – U$ 36 milhões

99º – Angelina Jolie – U$ 35,5 milhões

100º – Mohamed Salah – U$ 35,1 milhões

*Com Estadão Conteúdo