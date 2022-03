Lorena Carvalho se pronuncia após Lucas Lucco anunciar fim do casamento: ‘Estou triste’

Influenciadora afirmou que vai levantar sua cabeça e seguir em frente, principalmente pelo filho, Luca

Reprodução/Instagram/lucaslucco Lucas Lucco e Lorena Carvalho são pais de Luca, de um ano



A influenciadora digital Lorena Carvalho se manifestou após o cantor Lucas Lucco anunciar que o casamento deles chegou ao fim. Ela agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido e não escondeu seu sofrimento. “É um momento muito difícil para mim e para a minha família. Estou muito triste, não tem porque eu mentir para vocês e falar algo diferente disso dadas as circunstâncias. Mas eu tenho muita fé e eu confio muito em Deus e nos desígnios dele para minha vida”, comentou nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 21. Lorena disse que pretende passar uns dias mais afastada, mas garantiu que seguirá sua vida e logo voltará a produzir conteúdos para os seus quase um milhão de seguidores. “Preciso levantar a cabeça, seguir em frente, agora mais do que nunca, principalmente pelo Luca [filho do casal], que é muito novinho, mas vai dar tudo certo. Vou continuar com meus trabalhos, com meus projetos, que é algo que me faz muito bem e me preenche.” A influenciadora também disse que o filho, que acabou de completar um ano, está bem.

O cantor anunciou o fim do relacionamento na última sexta-feira, 18, pelas redes sociais. “Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Começamos a namorar, tivemos alguns términos de curto período e toda nossa estrada juntos rendeu uma linda história de 8 anos, quase 2 de casamento e um filho lindo que só puxou ela (risos), o Luca, saudável e muito abençoado, graças a Deus”, escreveu em um trecho do post. Lucas não falou o que motivou o fim do seu casamento, apenas enfatizou os bons momentos que viveu com Lorena. “Ela acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas! Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível. O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado.”