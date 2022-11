Luana Piovani se revolta com Pedro Scooby e solta o verbo: ‘Não quis me atender’

Apresentadora postou stories no Instagram mandou um recado para o ex-marido, com quem tem três filhos

Reprodução/YouTube/Téte a Theo Luana Piovani reclamou nas redes sociais que Pedro Scooby ignorou suas ligações



A atriz e apresentadora Luana Piovani ficou irritada com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, após ele não atender as ligações delas. Sem conseguir falar com ex-BBB sobre os filhos do casal – Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5 –, ela decidiu soltar o verbo e expor Scooby nas redes sociais. “Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender porque você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Mas tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa e tem que levá-lo para tomar vacina que ele está sem aula essa semana. E, eu, mesmo tendo trabalhado até agora, estou preocupada com a tua responsabilidade. Obrigada, de nada, querido”, disparou. Piovani também disse que não deixa de atender as ligações de Scooby e que espera que ele faça o mesmo com ela. “E antes que você me venha com esse papinho de paizinho chef dando jantarzinho para os seus filhos, sabe quantas vezes você já me interrompeu dando jantar, dando banho e eu sempre te atendi porque sempre me preocupei com a sua preocupação? Um bilhão de vezes. Você trata de ser fofo comigo porque eu sou muito fofa com você. Até você merecer, claro”, concluiu a atriz. Scooby não respondeu a ex-mulher publicamente. Ele postou stories mostrando que estava se divertindo com os filhos. Na hora do banho, ele comentou: “É só bagunça”. Pouco depois, o surfista fez postagens brincando de bater figurinha com Dom.