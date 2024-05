Lucas Buda se pronuncia após suposta paternidade com ex-affair

Educador físico nega possibilidade de ser o pai da criança, mas garante que fará o teste de DNA

Reprodução/Instagram/@lucasbuda/@euninacapelly Lucas foi eliminado da casa com 64,69% dos votos



O ex-BBB Lucas Buda, que viveu um breve affair com Nina Capelly, prima de MC Binn, resolveu se manifestar após a cantora divulgar que está grávida. A influenciadora compartilhou o teste por meio das redes sociais. O professor de educação física, por sua vez, só comentou o caso nesta quarta-feira (29). “É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais”, declarou o ex-BBB, em entrevista a Quem. Ainda conforme a equipe do educador físico, este tema é bem sensível para ele, já que Buda não conheceu o próprio pai.