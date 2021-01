Luciana Gimenez faz desabafo sobre problemas com a autoestima: ‘Eu me acho feia’

Apresentadora falou que não gosta de várias partes do seu corpo e que desde criança tem problemas com isso

Reprodução/YouTube Luciana Gimenez gravou um vídeo falando sobre ter baixa autoestima



A apresentadora Luciana Gimenez gravou um vídeo em que falou sobre seus problemas de autoestima. Sendo bem direta, ela não escondeu o que a incomoda em seu corpo e deixou claro que sofre com isso desde criança. “Como vou falar de autoestima se eu estou sem nenhuma? Eu tenho a autoestima baixa, eu me acho feia, eu acho que eu sou alta demais, eu não gosto das minhas pernas, eu não gosto da minha bunda. Minha barriga é bonita, ok. Mas como eu posso falar de autoestima?”, disse a modelo no começo do vídeo. Luciana contou que na escola seu apelido era “saracura” porque tinha as penas longas e era magrinha. “Eu chorava”, falou com os olhos cheios de lágrimas. Na adolescência, ela revelou que usava uma calça moletom em baixo da calça jeans para ver a sombra da sua perna mais grossa quando andava nas ruas do Rio de Janeiro.

A artista da RedeTV! também deu um exemplo de como esses problemas de autoestima estão presentes no seu dia a dia. “Outro dia eu estava com meu namorado [Eduardo Buffara] na praia, aí eu levantei, peguei uma canga e amarrei na cintura. Meu namorado me perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que ia buscar um negócio e ele perguntou por que eu estava amarando a canga na minha bunda. Eu falei: ‘Porque eu não gosto da minha bunda’. Ele falou o seguinte: ‘Luciana, você está louca? Primeiro, eu já tenho sua bundinha mapeada na minha cabeça’. Eu respondi que tenho horror a minha bunda.” Luciana contou também que as inseguranças com seu corpo se intensificaram quando ela se tornou modelo, pois na maioria dos testes que participou sempre apontavam um defeito, seja no seu rosto ou no seu corpo. “Você acaba se achando horrível”, concluiu a artista.