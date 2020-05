Ludmilla recebe alta após internação por problema renal

Reprodução/Instagram Ludmilla estava internada desde quarta-feira (13)



A cantora Ludmilla recebeu alta do hospital no qual estava internada neste domingo (17). Ela teve uma crise de pielonefrite aguda, um problema nos rins.

A internação da artista aconteceu na madrugada da última quarta-feira (13). Na ocasião, segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela sentiu “fortes dores abdominais” e estava “com pus nos órgãos excretores e com muita dor”, mas já havia sido medicada.

Por conta do problema, a cantora cancelou uma live marcada para sábado (16). A assessoria do hospital, em nota, disse que “a crise foi controlada e a cantora segue para casa, onde continuará com medicamentos para finalizar o tratamento”. No Instagram, Ludmilla agradeceu por todas as mensagens de carinho e orações.

“A cantora procurou o hospital do Rio de Janeiro no dia 12 de maio após sentir fortes dores abdominais. A condição que a fez ficar internada é um processo inflamatório nos rins, que causa muita dor e desconforto”, diz a nota.

*Com Estadão Conteúdo