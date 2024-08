Ludmilla faz show exclusivo para receber seleção feminina de futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira

Arista recepcionou as jogadoras que ganharam a medalha de prata no último sábado (10); veja vídeo

Jogadoras que conquistaram medalha de prata nas Olimpíadas de Paris-2024 ganharam festa em comemoração ao retorno ao Brasil e à conquista na competição. A seleção brasileira de futebol feminino foi recepcionada com festa nesta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro. O evento contou com a cantora Ludmilla como convidada especial para animar as jogadoras com seu show. Para o evento, a maior artista negra da América Latina trouxe todo o seu carisma e talento para alegrar as jogadoras em um show exclusivo do Numanice.

Além de Ludmilla, o evento contou com a presença de figuras como Cacá Bueno e Natalia Guilter, além, é claro, das próprias jogadoras da seleção e sua comissão técnica, que celebraram juntas o retorno ao Brasil e a conquista da medalha olímpica. Vale lembrar que nesta sábado (17) Ludmilla estreia com a turnê de Numanice #3, em Salvador, com muita música, samba e pagode.

Confira o vídeo abaixo: