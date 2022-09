Ludmilla fica na rua ao ter problema com apartamento nos Estados Unidos

‘Estamos aqui, morando dentro do carro’, declarou a cantora acompanhada de Brunna Gonçalves

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla ficou para fora do apartamento que alugou nos EUA ao perder a chave



A cantora Ludmilla, que está em Miami, nos Estados Unidos, a trabalho, passou por um perrengue na última terça-feira, 27. A artista ficou para fora do apartamento em que está hospedada após sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, pois a ex-BBB perdeu a chave do imóvel. “Tive que sair para uma reunião e para uma entrevista. A Brunna ficou lá no apartamento. Ela ia sair também, então eu falei: ‘Deixa a chave em algum lugar porque se eu voltar e não tiver, vai ser horrível”, contou a funkeira nos stories do Instagram. Ao sair do apartamento, Brunna deixou a chave em um vaso no hall do prédio. “Ela voltou primeiro que eu e, pasmem, a chave não estava lá e não tem cópia.” Dentro de um carro, Ludmilla acrescentou: “A gente está indo para lá ficar todo mundo na rua junto. Caralh*, mano, está tudo lá [no apartamento].” Assim que retornaram ao local em que estão hospedadas, a cantora e a dançarina vasculharam o vaso para ver se encontravam a chave perdida. Como não estava lá, elas tiveram que ficar no carro. “A gente está aqui dentro porque está chovendo. Estamos aqui, morando dentro do carro”, comentou a dona do hit Maldivas. O problema foi resolvido horas depois. “A gente conseguiu [falar] com a proprietária do imóvel para trazer uma chave reserva. Ela colocou dentro de um Uber que está há menos de 20 minutos daqui, porém nada é de graça, tem uma multa”, finalizou Ludmilla.