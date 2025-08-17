Luis Fernando Verissimo é internado em UTI de Porto Alegre

Aos 88 anos, o escritor gaúcho, que está em estado grave, deu entrada no Hospital Moinhos de Vento com princípio de pneumonia

Divulgação Verissimo é autor de mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas



O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo foi internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com um princípio de pneumonia, segundo confirmação da família. O autor, que reside na capital gaúcha, já convive com a doença de Parkinson, problemas cardíacos e teve um AVC em 2021. Nascido em 1936, o filho do escritor Erico Verissimo é um fenômeno editorial, com mais de 70 obras publicadas e milhões de exemplares vendidos. Sua carreira começou no jornalismo em 1966, e ele se consagrou também como cronista de grandes jornais brasileiros, paralelamente à sua paixão pela literatura e pelo saxofone.

