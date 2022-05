Luisa Mell é internada após ter convulsão: ‘Não sei se eu consigo viver assim’

Ativista disse que está vivendo sob pressão, pois é cobrada para salvar animais, mas não tem ajuda

Reprodução/Instagram/luisamell Luisa Mell chorou ao falar nas redes sociais sobre internação



A apresentadora e ativista dos animais Luisa Mell foi internada na última terça-feira, 10, após sofrer uma convulsão. Ainda no hospital, ela gravou alguns stories nesta quarta-feira, 11, e chorou ao dizer que não aguenta mais viver sob tanta pressão. “Ontem, tive uma convulsão. Cai no chão e bati minhas costas. Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse. Não sei mais se eu consigo viver assim. Todo mês [as pessoas] implorando, o Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando eu não salvo, falam que eu sou uma farsa e, quando eu salvo, não me ajudam. Eu não aguento mais. Não sei o que fazer, não sei mais, eu não posso me matar desse jeito”, desabafou.

Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Luisa disse que a convulsão aconteceu após ela fazer o resgate de um animal. Também foi informado que “seu estado é estável e os médicos estão investigando o que pode ter ocasionado” isso. Nos stories em que aparece chorando, a artista contou que tinha apostado todas as suas fichas na rifa de uma moto, que, aparentemente, ela não está conseguindo vender. No começo desta semana, a ativista fez um post dizendo que o seu instituto está em uma situação muito difícil, mas ela não consegue ficar sem resgatar os animais. “Não tenho como prosseguir sozinha. Comprem nosso número da sorte… vocês estão comprando. Por favor! Com 30 reais, você ajuda a gente”, escreveu na legenda de um vídeo na qual mostra que resgatou recentemente uma cachorrinha com filhotes.