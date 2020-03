Luísa Sonza será atração da Parada Gay de Nova York

Reprodução/Instagram Cantora celebrou anúncio nas redes sociais e agradeceu aos fãs



Luísa Sonza foi anunciada como uma das atrações da NYC Pride, a Parada LGBTQ+ de Nova York. O evento, considerado um dos maiores do mundo, acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho.

O anúncio foi feito nas redes sociais no domingo (8) e Luísa celebrou com os fãs: “Vai ter Lulu na Parada de Nova York! Gente, obrigada por tudo que vocês fizeram e fazem por mim! Eu não como agradecer! Vou trabalhar muito pra sempre entregar para vocês o meu melhor”, escreveu a cantora no Instagram.

No ano passado, Pabllo Vittar foi uma das convidadas para se apresentar na NYC Pride, além de se apresentar na Parada Gay de Los Angeles.

Em Nova York, Luísa Sonza se apresenta no dia 27 de junho, mesmo dia em Janelle Monáe e Pussy Riot são atrações confirmadas.