Luísa Sonza posta foto com biquini cavado e causa alvoroço na web; confira

Em um show de sensualidade, as imagens postadas nesta terça-feira, 27, revelam que o corpo da artista está em forma

Reprodução/Instagram/@luisasonza Cantora causa frisson nas redes com fotos sensuais



Após postar fotos sensuais com um biquini cavadíssimo preto, a cantora Luísa Sonza enlouqueceu seus seguidores nas redes sociais. Em um show de sensualidade, as imagens postadas nesta terça-feira, 27, revelam que o corpo em forma da artista é o que mais chamou a atenção. Na legenda, a atriz escreveu “Lost Angel”, que quer dizer “Anjo Perdido”. Os seguidores não deixaram para menos, e encheram a caixa de comentário da postagem: “Eu se fosse o ex dessa mulher, choraria. Perder uma mulher dessas é castigo demais”, disse um fã. “Nossa vida, sentou em um vespeiro?”, brincou outra.