Luísa Sonza se pronuncia após acusação de racismo: ‘Aprendi a ver a dor do outro’

Cantora responde por danos morais após confundir advogada negra com empregada de pousada em Fernando de Noronha

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza se pronunciou após pedidos dos fãs



Dias após um caso de racismo envolvendo Luísa Sonza e uma advogada negra vir à tona, a cantora se pronunciou em suas redes sociais. Segundo relatos da própria Isabel Macedo ao site Notícia Preta, Luísa a confundiu com uma empregada de uma pousada em Fernando de Noronha, em 2018. O caso só veio a público este ano após o link da audiência viralizar. Em texto publicado nesta segunda-feira, 19, a cantora reconhece o erro, mas não pede desculpas à vítima. Disse que aprendeu com o caso e que procurará uma audiência especial para pagar a indenização por danos morais. “Quero agradecer a vocês que, com razão, me cobraram e dizer o quanto tudo isso foi importante para mim. Aprendi a ver, mais a fundo, a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar. E entendi que preciso ser sempre assim”, escreveu Luísa. Ela afirmou que está tentando aprender mais. “Estou lidando com essa situação como sempre tentei fazer todas às vezes que alguma coisa aconteceu comigo”, completou. No pronunciamento, a artista lembrou que responde por danos morais e não processo criminal, como alguns lugares vincularam.