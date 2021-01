Luiza Possi faz homenagem ao pai internado há 60 dias devido à Covid-19

Liber Gadelha faz aniversário nesta segunda-feira, 25, e a cantora expôs sua luta contra a doença

Reprodução/Instagram/luizapossi Luiza Possi fez uma homenagem ao pai no dia do seu aniversário



A cantora Luiza Possi fez um post nesta segunda-feira, 25, em homenagem pai, o músico Liber Gadelha, que está internado há dois meses por apresentar complicações relacionadas à Covid-19. “Quem é o aniversariante mais lindo?! Meu pai! Meu paizinho que está lutando contra a Covid e suas complicações há 60 dias. Um guerreiro que eu amo muito e torço muito para ele se recuperar plenamente. Pai, está todo mundo aqui te esperando. Te amo. As orações de vocês são muito bem-vindas. Sou muito grata a cada um que parou um pouquinho e fez um pensamento positivo para ele. Precisamos muito disso, sempre”, escreveu a artista na legenda de uma foto em que Liber aparece em um estádio de futebol. A cantora Zizi Possi, mãe de Luiza e ex-mulher do músico, comentou a publicação com emojis de coração, assim como a apresentadora Eliana e o ator Ary Fontoura.