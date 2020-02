Macaulay Culkin nega abuso de Michael Jackson: ‘Nunca fez nada comigo’

Reprodução Macaulay Culkin tinha relacionamento próximo com Michael Jackson



Macaulay Culkin mais uma vez saiu em defesa de sua amizade com Michael Jackson, insistindo que não tem “nada para revelar” sobre o cantor, que morreu em 2009.

O ator, conhecido pelo sucesso em “Esqueceram de Mim”, era amigo do Rei do Pop na época, quando tinha 9 anos de idade. Ele chegou a prestar depoimento em julgamento de abuso de menores contra Jackson, afirmando que as acusações eram “absolutamente ridículas”.

Desta vez, em entrevista para a revista Esquire, Macaulay disse: “Ele nunca fez nada comigo. Eu nunca o vi fazer nada. E especialmente agora, tendo passado tanto tempo, eu não tenho nenhum motivo para esconder nada.”

Culkin falou que, como Michael morreu, “agora seria a hora para fazer revelações. Se eu tivesse algo a dizer, eu diria. Mas não, nunca vi nada.”

O ator admitiu que, após o documentário “Leaving Neverland”, ele foi questionado diversas vezes sobre Michael. Na produção da HBO, Wade Robson e James Safechuck acusaram o astro de abusar sexualmente deles quando crianças. A família de Jackson negou todas as acusações.