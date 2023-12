Mãe de Ludmilla vaza áudio polêmico sobre rivalidade entre filha e Anitta; ouça

Ludmilla se apresenta na Praia de Copacabana neste domingo, 31 de dezembro

Reprodução/Instagram/silvanassoliveira/04.03.2021 Ludmilla é filha de Silvana Oliveira



Neste domingo, 31 de dezembro, a mãe da cantora Ludmilla deixou escapar um áudio comprometedor sobre Anitta. Nas redes sociais, Silvana Oliveira publicou um áudio onde uma pessoa aparece criticando a Girl From Rio por suposta aparição na celebração de Ano Novo da Praia de Copabacana, no Rio de Janeiro. Na mesma data, Lud se apresenta na celebração ao lado de outros artistas como Ludmilla e Luísa Sonza. “Sabe o que vai acontecer? Eu posso te falar, onde a Ludmilla vai, ela ofuscava. Não vai conseguir não. Não sou nem de falar isso, nunca te liguei para falar isso. Meu papo é retão”, diz pessoa em áudio vazado. A base de fãs de Ludmilla e Anitta rivalizam as artistas desde o distanciamento de ambas após o lançamento das parcerias “Onda Diferente” e “Favela Chegou”, em 2019. A cantora Anitta não confirmou se de fato irá se apresentar em Copacabana nesta noite.