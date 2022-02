Mãe de Whindersson se desculpa após falar mal de ex-noras e deixar filho ‘morto de vergonha’

Valdenice Nunes disse que agiu no impulso e que sabe que seus comentários podem ter ‘machucado algumas pessoas’

Reprodução/Instagram/valdenicenuness Mãe de Whindersson Nunes gerou polêmica ao falar de Maria Lina e Luísa Sonza



Valdenice Nunes, mãe do humorista Whindersson Nunes, pediu desculpas após dar declarações polêmicas sobre suas ex-noras, Luísa Sonza e Maria Lina, e deixar o filho envergonhado. A confusão começou quando viralizou um trecho de uma entrevista de Valdenice ao podcast “ielcast”, no qual ela disse qual foi sua reação ao conhecer a casa que Whindersson provavelmente moraria com Maria. “Ele disse: ‘Gostou, mãe?’. Eu respondi: ‘Gostei, mas acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome, a família [da Maria] é pior do que a primeira [família, da Luísa]”, contou. O humorista disse à mãe que namorava com Maria e não com a família dela, e Valdenice rebateu: “Mas quem aceita a mulher, aceita a família dela todinha. Quem aceita o homem, casou com a família também”. Após as declarações dominarem as redes sociais, Maria postou alguns stories dizendo que sua mãe é uma mulher “íntegra, carinhosa e de fé” e que seu pai “é uma pessoa incrível e humilde”. Os seguidores logo entenderam como uma indireta a ex-sogra.

Whindersson também se manifestou nas redes sociais: “Mãe… estou morto de vergonha”. Com a repercussão do caso, Valdenice soltou um comunicado dizendo que falou mais do que devia, pois “seu coração de mãe sempre fala mais alto”. Ela também pediu desculpas: “Muitos sabem do meu jeito de ser, principalmente quando se trata dos meus filhos. Muitas das vezes a gente acaba reagindo na emoção e no impulso, o que pode machucar algumas pessoas. Na minha participação no podcast ‘ielcast’, no qual foi uma conversa bem divertida e descontraída, acabei fazendo alguns comentários que podem ter machucado algumas pessoas. No meio a um turbilhão de coisas, a gente fala de uma maneira que pode magoar e entristecer. Quero pedir desculpas se de alguma forma ofendi alguém e quero deixar claro que sempre recebi e recebo de braços todas as pessoas que de algum modo se relacionam com minha família”.

Mãe de Whindersson Nunes dá a entender que a família de Maria Lina era “pior” do que a de Luísa Sonza pic.twitter.com/En7RHWh97S — Fofoquei #BBB22 (@FOFOQUEl) February 23, 2022

🚨Treta: Após trecho divulgado do IelCast onde a Mãe de Whindersson Nunes fez críticas as famílias de suas ex, Maria Lina soltou esses Stories, e internet reage: Macetou 👀 #BBB22 pic.twitter.com/26y9RL9mQJ — KiKiKi de Hoje #BBB22 (@Kikikidehoje) February 24, 2022