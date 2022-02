Maíra Cardi diz que filha não é fruto de traição de Arthur Aguiar: ‘Se fosse, amaria igual’

Influenciadora também rebateu os seguidores que estão chamado Sophia, de 3 anos, de ‘feia’

A influenciadora digital Maíra Cardi rebateu as críticas que a filha, Sophia, de 3 anos, recebeu nas redes sociais nos últimos dias. A menina, que é fruto do casamento da ex-BBB com Arthur Aguiar, foi chamada de “feia” por alguns seguidores, que também fizeram comentários maldosos envolvendo as 16 traições que foram expostas de Arthur, que atualmente está confinado no “BBB 22”. Segundo Maíra, um dos comentários feitos sobre a Sophia foi o seguinte: “Essa menina feia é filha de que traição?”. Nos stories do Instagram, ela se posicionou sobre esse tipo de ataque virtual: “A Sophia não é filha de nenhuma traição porque ela é minha filha e eu nunca traí. Fiz ela com muito amor. Aliás, eu acho que amei por três. Na época em que eu engravidei dela, eu estava no auge da minha paixão, talvez seja por isso que ela é tão doce”, afirmou.

Maíra também deixou claro que a filha não tem culpa das traições do pai. “Se ela fosse filha de uma das traições, de uma das mulheres com quem ele [Arthur] se envolveu, eu a amaria igual porque ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos. Não importa se a criança é filha da traição que for, ela não tem nada a ver com as más escolhas dos adultos”, enfatizou. Ela também comentou sobre o fato da filha estar sendo chamada de “feia” nas redes sociais. “Eu, como qualquer mãe, não acho a Sophia feia, porque toda mãe acha sua filha muito bonita, mas pode ser que ela seja feia e eu não veja porque uma mãe não vê isso. Nas minhas orações para Deus, eu não peço para que meus filhos sejam bonitos, peço que meus filhos sejam saudáveis, que eles tenham caráter, que tenham bom coração e que amem o próximo. Beleza não faz parte das minhas orações e eu amarei os meus filhos de qualquer jeito”, concluiu a influenciadora, que também é mãe de Lucas, de 21 anos.