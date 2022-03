Maíra Cardi diz que já transou 11 vezes com Arthur Aguiar no mesmo dia

Influenciadora disse que no começo do relacionamento com o ator ela chegava a ‘ficar assada’

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Maíra Cardi falou que o começo da relação com Arthur Aguiar foi 'um negócio de louco'



A influenciadora digital Maíra Cardi revelou que já transou com o marido, o ator Arthur Aguiar, onze vezes em um mesmo dia. “No começo a gente fica bem empolgado”, comentou a ex-BBB em um bate-papo com Matheus Mazzafera, em seu canal no YouTube. Ao ver o espanto do influenciador com a sua resposta, a coach fitness questionou: “É muito, gente? Falei super tranquila (risos), mas no começo era um negócio de louco, de ficar assada [as partes íntimas]. Era muito over”. Maíra também falou que para apimentar o casamento, ela gosta de ter relação com o marido e novos lugares: “Gosto de viajar, acho que quando muda o local você traz um ar de curiosidade, traz uma sensação de uma nova vida”. No entanto, ela deixou claro que não gosta de transar em lugares inusitados e afirmou que Arthur também não, pois ambos ficam desconfortáveis.

O relacionamento de Maíra com Arthur ganhou visibilidade nacional quando eles se separaram e ela expôs nas redes sociais e também em entrevistas que tinha sido traída diversas vezes. Arthur confirmou as traições e fez de tudo para provar que se arrependeu e é um novo homem. Três meses depois, Maíra decidiu dar uma nova chance ao marido e retomou seu casamento. “Não fiquei com vergonha, fiquei duvidosa. Teve um momento que eu voltei com ele que eu não tinha certeza se era isso o que eu deveria fazer e se eu estava escolhendo a coisa certa, por isso que eu terminei [novamente] em um momento e depois voltei de novo.” Arthur atualmente está confinado no “BBB 22” e caiu nas graças do público, sendo um dos favoritos da edição. Maíra está comentando tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil em suas redes sociais e, para Mazzafera, afirmou que não sente ciúmes de nenhuma mulher que está confinada com o marido no reality.