Maíra Cardi revolta fãs de Luísa Sonza com foto de suposto emagrecimento: ‘Usou uma modelo’

Coach divulgou nas redes sociais quais famosos contaram com sua ajuda para emagrecer, mas seguidores notaram que uma das fotos não é da cantora de ‘sentaDONA s2’

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi foi criticada por postar foto de modelo dando a entender que é Luísa Sonza



A influenciadora Maíra Cardi gerou polêmica ao divulgar nas redes sociais fotos de famosos que teriam mudado o corpo após participarem do seu programa de emagrecimento. Entre as celebridades que teriam perdido peso e ficado com o corpo definido com a ajuda da coach está Luísa Sonza. “Gente, essa é antiga! A Luiza me procurou ainda menina, na época que ainda existia o que perder (risos). Em 2015, fiz a Luiza”, escreveu Maíra nos stories do Instagram. O problema é que os seguidores notaram que uma das fotos divulgadas pela mulher de Arthur Aguiar não é da cantora de sentaDONA s2, mas sim de uma modelo que nem brasileira seria.

“Passada com a Maíra Cardi falando que vendeu curso pra Luísa Sonza sendo que nem era ela na imagem”, comentou um seguidor. “Maíra Cardi falando que a Luísa Sonza fez o programa de emagrecer dela com [uns] 15 anos e colocou uma foto de uma modelo internacional como se fosse a Luísa”, escreveu outro. “A Maíra postou que a Luísa Sonza fez o projeto de emagrecimento dela, mas usou fotos de uma modelo gringa no antes e depois”, observou mais um. Teve seguidor dizendo que Maíra estava se referindo a outra Luísa, pois, não citou o sobrenome da cantora e escreveu Luiza com “Z”, entretanto em outra foto do suposto resultado do programa de emagrecimento é possível ver a tatuagem de um balão que a cantora possui no antebraço. Isso indica que Maíra, de fato, misturou uma foto da cantora com a de uma modelo. A coach não se manifestou sobre o assunto. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Luísa, mas ainda não obteve retorno.

🚨 EITA! Maira Cardi postou em seus stories que a @luisasonza já fez o seu projeto de emagrecimento, mas na foto do "Antes e Depois" usou a imagem de uma modelo gringa 🗣️🗣️ pic.twitter.com/MlbXTeEyKG — Pop Crave Brasil (@PopBrCrave) May 18, 2022

Maira Cardi publicou em seus stories onde estava escrito que ela fez um procedimento na Luísa Sonza em 2015, mas essa notícia a falsa! Na primeira foto não é a Luísa, e sim uma modelo que não é BRASILEIRA. pic.twitter.com/OFNQfGpiAo — Sonza Up Dates 🎾 (@sonzaupdates) May 18, 2022

Coé Luisa e essa foto dessa modelo usada pela Maira falando do seu emagrecimento? pic.twitter.com/6ToymzI3zE — Andréa 🌵🐺🏁🐳 (@AndraGabriel4) May 18, 2022

Genteee o baphoo da Maíra Cardi falando que a Luísa Sonza fez o programa de emagrecer dela com 15 anos e colocou uma foto de uma modelo internacional como se fosse a Luísa 🗣️🗣️🗣️ https://t.co/N9fowhLeVN — ♡ Liz ♡ 🌊❤️🏁🌪️🎲 (@LizGodoi) May 18, 2022