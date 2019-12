Maisa dança hit do É o Tchan! no Egito; veja

Curtindo férias no Egito, a apresentadora do SBT foi um dos assuntos mais comentados no Twitter neste sábado (21)

Reprodução/Twitter Maisa está curtindo férias no Egito



De férias no Egito, Maisa aproveitou o cenário das pirâmides para dançar o hit “Dança do Ventre”, do É o Tchan!. A apresentadora do SBT aparece bem descontraída em um vídeo publicado no Twitter neste sábado (21).

“Se não for para passar vergonha, eu nem viajo”, escreveu Maisa na legenda do vídeo. “Tá aí o vídeo que vocês pediram”, continuou. Nas imagens, ela aparece fazendo a coreografia do hit dos anos 1990.

Veja o vídeo abaixo:

Se n for pra passar vergonha eu nem viajo. Tá aí o vídeo q vcs pediram pic.twitter.com/oFO6hzgNCa — +a (@maisa) December 21, 2019

Depois da publicação, o nome da apresentadora entrou para os Trending Topics e virou um dos assuntos mais comentados do dia no Twitter.

Ela ainda publicou mais um vídeo, desta vez reproduzindo o meme “sou faraó”. Veja abaixo: